Malatya'da seyir halindeki otobüste yangın çıktı

Malatya'da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsünde maddi hasar meydana geldi. Kütahya'dan Van istikametine giden ve 35 yolcusu bulunan otobüs, Akçadağ ilçesinde alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekti ve yolcular indirildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve otobüste maddi hasar meydana geldi.

Malatya'da, seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsünde maddi hasar meydana geldi.

Kütahya'dan Van istikametine giden ve 35 yolcusu bulunan 06 CNH 747 plakalı otobüs, Akçadağ ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti, yolcular indirildi.

Bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otobüste maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, bölgeye gelerek inceleme yaptı.