Malatya'da Çevreyolu Üzerinde Trafik Kazası

Malatya'da çevreyolu üzerinde 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik durdu.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Malatya - Ankara karayolu Milli Eğitim il hizmet binasının karşısında meydan ageldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan bir araca arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Bir başka aracın daha karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiği kaza nedeniyle bir süreliğine Ankara istikametine trafik akışı durdu. Kazaya karışan araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - MALATYA