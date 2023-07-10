Malatya'da baraj gölünde üzerinde kimlik çıkmayan bir kadın cesedi bulundu. Hayatını kaybeden kişinin 15 yaşındaki bir kız çocuğu olduğu belirlendi ve olayın intihar olduğu değerlendiriliyor.

Malatya'da baraj göletinde kadın cesedi bulundu

MALATYA - Malatya'da baraj gölünde üzerinde kimlik çıkmayan bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 15 yaşındaki kız çocuğu olduğu belirlenirken, olayın intihar olduğu değerlendiriliyor.

Yeşilyurt ilçesinde 21.30 sıralarında meydana gelen olayda Beylederesi Baraj göletinde bir şahsın suya girdiğini gören vatandaşlar durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı arama kurtarma dalgıçları şahsın suda girdiği bölgede arama çalışması başlattı. Dalgıçlar yaklaşık 5 dakikalık çalışma sonrası kıyıya 6 metre açıkta suyun 10 metre altında şahsın cansız bedenine ulaştı. Üzerinde kimlik çıkmayan genç kızın yapılan incelemede 15 yaşındaki L.Y. olduğu tespit edilirken olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi için Malatya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın intihar olarak değerlendirirken başlatılan soruşturma sürüyor.