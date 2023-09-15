Malatya'da ağır hasarlı binalar patlatılarak yıkıldı

Malatya Yeşiltepe'de ağır hasar raporu verilen 15'er katlı 540 dairenin bulunduğu 9 bina patlatma yöntemiyle yıkıldı. Yıkımda bin 660 kilogram patlayıcı madde kullanıldı.

Malatya'da 6 Şubat depremi sebebiyle ağır hasar alan binaların Malatya'da patlayıcı maddeyle yıkımı hızla devam ediyor. Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe semtinde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya'nın ilk yüksek katlı binaları olan Yeşiltepe Konutları'ndaki 15'er katlı 9 blok patlayıcı maddeyle yıkıldı. Yıkımda bin 660 kilo patlayıcı ile 30 bin adet elektriksiz kapsül kullanıldı. Yıkımın yapıldığı alanda emniyet ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.

Binaların tünel kalıp sistemi ile inşa edilmesinden dolayı yıkım modellemesi ve projelendirilmesi ilk defa Türkiye'de uygulandı. Patlatma sırasında oluşan ses ve sarsıntı ölçümlemesi üniversite öğretim üyeleri tarafından tespit edildi. Türkiye Patlayıcı Mühendisliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Kahriman ve yönetim kurulu üyeleri patlatmalı yıkım faaliyetlerini mahallinde gözlem ve inceleme ile takip etti.