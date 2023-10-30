Malatya'da 8. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 8'inci kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, akşam 22.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Durak Sokak'ta bulunan bir sitede yaşayan ailenin 9 yaşındaki çocuğu Münir Ö., 8'inci kattan aşağı düştü. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Münir Ö.'nün cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA