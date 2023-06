Macaristan'ın Mako kentinden Nazilli'ye kardeş okul ziyareti

Macaristan'ın Mako kentinden kardeş okul projesi için Nazilli'ye gelen 21 kişilik heyet Nazilli Belediyesi tarafından organize edilen veda gecesinde gönüllerince eğlendi.

Cumhuriyet İlkokulu ile kardeş okul projesinde eşleşen Macaristan'ın Mako şehrinden gelen öğrenciler, Nazilli'de etkinliklerle dolu bir hafta geçirdi. Öğrenciler ve öğretmenlerden oluşan 21 kişilik heyet Nazilli'de ki son günlerinde Nazilli Belediyesi tarafından organize edilen veda gecesinde gönüllerince eğlendi.

Nazilli Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun Aydın Otantik ve Çiftetelli ekibi ile Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin sundukları darbuka gösterilerini ilgiyle izleyen misafir heyet ekiplerin danslarına eşlik etti. Projenin başlangıcından bu yana her türlü desteği kendilerine vermelerinden dolayı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür eden Cumhuriyet İlkokulu müdürü Suat Çoban, "Gerek Macaristan'da gerekse Nazilli'de geçirdiğimiz birliktelikte çok güzel hatıralar biriktirdik bu projede büyük emekler harcayan çok değerli Öğretmenlerimize ve personellerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bize projemizin başladığı günden itibaren hiç yalnız bırakmayan her zaman kapılarını sonuna kadar açan her şekilde destek veren çok değerli başkanımız Kürşat Engin Özcan'a çok teşekkür ediyorum. Bu projemiz sayesinde Mako şehri ile kardeşliğimiz umarım ilelebet devam eder" ifadelerini kullandı.

Kardeş okulun müdürü Çobane ise, "Bizi şehrinizde ağırladığınız için okulunuz ile kardeş okul olmayı kabul ettiğiniz için ve burada bu güzel şehirde güzel anlar yaşatıp hep hatıralarımız da kalmasın sağladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Nazilli'de bulunduğumuz süreçte çok güzel anlar geçirdik. Başlattığımız bu projenin devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Nazilli'de olmalarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ve onurlandıklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Öncelikle Mako Belediye Başkanı ile halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum. Hepiniz şehrimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri şehrimizi Türkiye'yi ülkenizde tanıtmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Dostluğumuz binlerce yıla dayanıyor ve binlerce yıl daha sürecek. Birlikteliğimizle kültürel faaliyetlerimizin sürdürülmesi manasında çok güzel bir başlangıç oldu. Bu sürecin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini buradaki arkadaşlıklarınızın baki olmasını diliyorum. Güzel hatıralar ile ayrılıyor olmanızı umut ediyorum. Sizleri burada ağırlamak bizim için büyük bir mutluluktu" ifadelerini kullandı.

Gecenin sonunda Misafirlere Cumhuriyet İlkokulunun ve Nazilli Belediyesinin hazırladığı hediyeler sunulurken projeye desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a ve Nazilli Belediyesi Halk Dansları Koordinatörü Necdet Pekel'e plaket takdim edildi.

Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen geceye Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Eşi Aslı Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Suat Çoban, okul idari yetkilileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - AYDIN