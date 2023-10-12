Lüleburgaz'da TEM Otoyolu Kenarında Yangın Çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İstanbul-Edirne TEM Otoyolu kenarında çıkan yangın, sürücülere zor anlar yaşattı.

Lüleburgaz ilçesi Akçaköy yakınlarında TEM Otoyolu kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle otobanda seyreden sürücülerin görüş açıları da azaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve kolluk kuvvetleri intikal etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ