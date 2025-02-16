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LÖSEV'den 14 Şubat Sevgililer Günü Etkinliği: 'Sevginin İyileştirici Gücünü Hep Birlikte Büyütelim!'

LÖSEV'den 14 Şubat Sevgililer Günü Etkinliği: 'Sevginin İyileştirici Gücünü Hep Birlikte Büyütelim!'
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LÖSEV, bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nü yalnızca romantik bir gün olarak değil, sevginin her haliyle paylaşıldığı bir gün olarak kutladı.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, toplumsal dayanışmayı artırmak, farkındalık oluşturmak ve toplumun her kesimine sevgiyi ulaştırmak amacıyla Türkiye genelinde birçok etkinlik düzenledi.

LÖSEV, bu etkinlikler ile sevginin yalnızca bireyler arasındaki duygusal bağlarla sınırlı kalmadığını, bir toplumun her bireyi arasında güçlenerek büyüyebileceğini vurguladı. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerde lösemili çocuklar ve aileleri başta olmak üzere, gönüllüler ve bağışçılar bir araya gelerek sevgi dolu anları paylaştı.

LÖSEV yetkilileri, herkesi 14 Şubat'ı sevginin en güzel haliyle paylaşmaya davet ederek, bu günü sadece sevdiklerimizle değil, sevgiye ihtiyacı olan herkesle birlikte kutlama çağrısı yaptı. Yetkililer sevginin iyileştirici gücünü umutla ve dayanışmayla, hep birlikte büyütelim mesajı verdi.

LÖSEV'den 14 Şubat Sevgililer Günü Etkinliği: 'Sevginin İyileştirici Gücünü Hep Birlikte Büyütelim!'

SEVGİNİN SEMBOLÜ ŞARKILAR SESLENDİRİLDİ

LÖSEV, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında, İstanbul'un da çeşitli noktalarında etkinlikler düzenledi.

Canpark Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, LÖSEV gönüllüleri "aşkın dansı" olarak bilinen tango gösterisiyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. LÖSEV ayrıca hem bu etkinlikte hem de Üsküdar Belediyesi Sevgi Pazarı'nda; misyonu, lösemili çocukların anneleri tarafından üretilen doğa, insan ve sağlık dostu ürünleri tüketiciye ulaştırmak olan "LSV Dükkan" markasının Sevgililer Günü konseptiyle de yer aldı.

Göztepe Özgürlük Parkı'ndaki Sevgililer Günü etkinliği ise oldukça renkli geçti. LÖSEV gönüllülerinin katılımıyla düzenlenen farkındalık çalışmasında, grafiti sanatçısı gönüllümüzün desteği ile günün anlam ve önemine dair sanatsal çalışmalar gerçekleştirilirken LÖSEV Gönüllü Korosu da sahne alarak sevgi, aşk ve iyiliğe dair parçaları seslendirdi.

LÖSEV'den 14 Şubat Sevgililer Günü Etkinliği: 'Sevginin İyileştirici Gücünü Hep Birlikte Büyütelim!'

Betül Cirit
Betül Cirit
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