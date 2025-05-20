Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Son listede "dana eti" etiketiyle domuz eti satan 7 işletme tespit edildi. En fazla domuz eti satışı yapılan iller ise ikişer işletmeyle Bursa ve Konya oldu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın 2 Ekim 2024 tarihinden bu yana resmi internet adresi olan guvenilirgida.tarimorman.gov.tr üzerinden yayımladığı listelerde, özellikle et ürünlerindeki hileler dikkat çekiyor.

ETİKETTE DANA ETİ YAZIYOR AMA...

Denetimler sonucunda bazı işletmelerin etiketlerde "dana eti" ifadesini kullanarak tüketicilere domuz eti sattığı tespit edildi. Üstelik bu hilelerin bazı tanınmış markalar tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Halk sağlığını hiçe sayan bu uygulamalar, büyük tepki toplarken denetimlerin daha da sıklaştırılması çağrıları yükseliyor.

7 İŞLETMEDE DOMUZ ETİ SATIŞI TESPİT EDİLDİ

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" başlığıyla yayımlanan listeye göre, Türkiye genelinde şu ana kadar 7 farklı işletmede domuz eti satışı tespit edildi. Bu işletmelerin dağılımına bakıldığında:

  • Bursa : 2 işletme
  • Konya : 2 işletme
  • Antalya, Muğla ve Balıkesir: Her birinde 1'er işletme

Bu verilere göre Bursa ve Konya, domuz eti satılan iller arasında ilk sıralarda yer alıyor.

İşte Bakanlık tarafından açıklanan o liste;

Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Osmanlı ve Selçuklu başkentleri tesadüf olamaz bu tezgahı kuran şeytani düzen açık mesaj veriyor

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Haber YorumlarıMarko Paşa:

Şaşırtmadı bu iki milliyetçi maneviyatçı ve muhafazakar şehir. Herşey var ama ahlak yok.

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Haber Yorumlarıvatandaş:

millete böyle şeyler yedirenler para cezası ile kalmamalı.

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Haber Yorumlarıerman genç :

EMirgazi konyanın küçücük bir ilçesi nerde olduğunu bile bilmiyorum sabotaj var bence kasıtlı bu

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Haber YorumlarıErdinç erbay:

Konya dindar bir yer iftiradır yahu :)

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