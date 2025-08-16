Leylekler Afrika'dan Erzincan'a Göç Etti

AFRİKA'dan yola çıkan leylekler, Erzincan'da mola verdi. Merkez Kilimli köyü arazisine gelen leylekler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından, 'Her yıl binlerce kilometre yol kateden leylekler, Afrika'dan başlayıp Anadolu'ya uzanan göç yolculuklarında Erzincan'da mola veriyor' mesajıyla paylaşıldı.

Erzincan, Afrika'dan yola çıkıp gelen leylekleri misafir ediyor. Kilimli köyü arazisine konan leylekler DKMP 13'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından görüntülendi. 13'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri, leyleklerin görüntülerini sosyal medya hesaplarından, "Her yıl binlerce kilometre yol kateden leylekler, Afrika'dan başlayıp Anadolu'ya uzanan göç yolculuklarında Erzincan'da mola veriyor. Aynı yuvaya, aynı şehre, aynı gökyüzüne dönmeleri… Doğanın en sadık hikayelerinden biri. Bu gökyüzü, bu kanatlar… Sadece bir manzara değil; binlerce yıllık bir geleneğin devamı" mesajıyla paylaştı.