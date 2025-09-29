Haberler

Kuzey ışıkları değil doğudaki ilimiz! Görüntüler mest etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kuzey ışıkları değil doğudaki ilimiz! Görüntüler mest etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Por Mağaraları'nda bir araya gelen 60 kişi, Satürn gezegenini ve Ülker (Pleiades) Takımyıldızı'nı izleme fırsatı buldu. Yıldızların görüntüsü kuzey ışıklarını andırdı.

Bitlis Gezi Ekspresi çatısı altında faaliyet gösteren Trekking_13__ sosyal medya yapılanmasının desteğiyle düzenlenen etkinlik, doğa ve gökyüzü tutkunlarını bir araya getirdi.

MEST EDEN ANLAR

Tatvan ilçesinde bulunan Por Mağaraları'nın doğal atmosferinde gerçekleşen etkinliğe 60 kişi katıldı. Katılımcılar, Dr. Cihan Önen'in nezaretinde gökyüzünü gözlemleyerek Satürn gezegenini ve Ülker (Pleiades) Takımyıldızı'nı izleme fırsatı buldu. Büyük bir coşku ile gerçekleşen etkinlikte, aynı zamanda doğa ve uzay farkındalığı oluşturulmaya çalışıldı.

Kuzey ışıkları değil doğudaki ilimiz! Görüntüler mest etti

UNUTULMAZ BİR DENEYİM

Bitlis'in doğal güzelliklerini ve gökyüzü zenginliklerini bir arada sunan program, katılımcılara hem bilimsel hem de kültürel açıdan unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Kuzey ışıkları değil doğudaki ilimiz! Görüntüler mest etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu

Genç adamın korkunç sonu! Günler sonra evlenecekti
İstanbul'da 30 bin TL kira istenen evin hali herkesi isyan ettirdi

İstanbul'daki bu daire için istenen kira vatandaşları isyan ettirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.