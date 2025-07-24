Kuyucak'ta Yaralı Leylek İçin Protez Ayak Planlanıyor

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bacağı kırık bulunan leylek, jandarma tarafından veteriner kliniğine götürülerek tedavi edildi. Leyleğin bacağı ampute edildi ve hayvanseverlerin desteğiyle 3D yazıcı ile protez ayak yapılması planlanıyor, ancak leyleğin doğaya salınamayacağı belirtildi.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, bacağı kırık olarak bulunan leylek, jandarma tarafından veterinere götürüldü, Bacağı ampute edilen leyleğe hayvanseverlerin desteğiyle leyleğe 3D yazıcı ile protez ayak yapılması planlandı ancak leyleğin tedavisi tamamlandığında bile uçamayacağı ve doğaya salınamayacağı belirtildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi kırsalında bir leyleğin bacağı kırık olduğu ve hareket edemediği bilgisine ulaştı. Bölgeye giden jandarma, yaralı leyleği alıp, vatandaş ve hayvanseverlerle birlikte Nazilli ilçesindeki veteriner kliniğine götürdü. Burada yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından leyleğin kırılan bacağı ampute edildi. Hayvanseverlerin desteğiyle leyleğe 3D yazıcı ile protez ayak yapılması planlandı ancak leyleğin tedavisi tamamlandığında bile uçamayacağı ve doğaya salınamayacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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