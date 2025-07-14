Kütahya'da Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Doğal Yaşam Alanları Açılıyor

KÜTAHYA'da sahipsiz sokak hayvanları için projelendirilen 4 farklı noktada, doğal yaşam alanları hizmete giriyor. Vali Işın, toplam 4 büyük merkezle Kütahya genelindeki yaklaşık 20 bin sahipsiz köpeğin toplanması ve bakım süreçlerinin yürütülmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kütahya Valiliği bünyesinde kurulan Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, belediyelerin de desteğiyle projelendirilen sahipsiz sokak hayvanları doğal yaşam alanlarını hizmete almaya hazırlanıyor. Kent merkezindeki İshak Seydi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yaşam alanını ziyaret eden Kütahya Valisi Musa Işın'a; AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler de eşlik etti.

'10 BİN HAYVANA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK'

Sahipsiz hayvanların güvenli, sağlıklı ve doğal bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje ile sahipsiz sokak hayvanı sorununun çözüme kavuşturulacağını kaydeden Vali Işın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilite edilmesi, kısırlaştırılması, aşılanması ve beslenmesi süreçleri artık valiliklerin sorumluluğuna verilmiştir. Bu kapsamda Kütahya Valiliği bünyesinde oluşturulan Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, belediyelerimizin desteğiyle çalışmalarını yürütmektedir. Buradaki doğal yaşam alanı, 90 bin metrekarelik bir alanda kuruldu ve yaklaşık 10 bin hayvana ev sahipliği yapacak. Burada 45 personel görev yapacak ve tüm bakım, tedavi, rehabilitasyon ve aşı işlemleri gerçekleştirilecek" dedi.

'HİÇBİR HAYVAN ÖLÜMLE BAŞ BAŞA BIRAKILMAYACAK'

Yasa yürürlüğe girdikten sonra şimdiye kadar yaklaşık 4 bin hayvanın toplandığını ifade eden Musa Işın, "Biz hayvanlarımızı herkesten çok seviyoruz. Onları en iyi şartlarda yaşatmak için bu projeleri hayata geçiriyoruz. Hiçbir hayvan ölümle ya da eziyetle baş başa bırakılmayacaktır. Bu alanlar tamamen yeşillendirilecek, ağaçlandırılacak ve doğal yaşam alanı niteliği kazanacaktır" diye konuştu. Ayrıca Tavşanlı, Şaphane ve Emet'te projenin benzerlerinin hayata geçirileceğini anlatan Vali Işın, toplam 4 büyük merkezle Kütahya genelindeki yaklaşık 20 bin sahipsiz köpeğin toplanması ve bakım süreçlerinin yürütülmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

'ÖZVERİ İLE HIZLI BİR ŞEKİLDE YOL ALINDI'

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer ise "Ne yazık ki ana muhalefet partisi tüm Türkiye'de belediyelerine seslenerek, bu konuda herhangi bir adım atılmaması talimatını verdi. Allah'tan ki bu birliğimiz daha önceki tarihlerde kurulmuştu ve Sayın Valimiz ile belediye başkanlarımızın özverisiyle hızlı bir şekilde yol alındı, bugüne gelindi. Kamuoyunda şöyle bir algı var; hayvan barınakları, hayvan hapishaneleri değildir. Hayvanların tıkıldığı ve onlara yakışmayan şartlarda tutulduğu yerler değil. Valimizin de söylediği gibi burası ciddi bir tesis" dedi.