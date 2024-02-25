Kuşadası Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EGE'DE 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ege Denizi'nde saat 20.09'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıkları olan depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı. Deprem yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı İzmir ve Aydın'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.