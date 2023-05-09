Kuşadası'da Engelliler Haftası Buluşması düzenlendi

Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Kuşadası Engelsiz Engellileri Yaşatma Derneği iş birliğinde Pera Düğün Salonu'nda Engelliler Haftası Buluşması düzenlendi. Etkinliğe katılan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, engellilerin yaşamlarında karşılaştıkları sorunlara değinerek, "15 Mayıs'tan sonra bu ülkede önünüze engeller çıkmadan yaşayabileceksiniz" dedi.

"Engelleri Sevgiyle Aşıyoruz" sloganıyla Pera Düğün Salonu'nda düzenlenen Engelliler Haftası Buluşması'na CHP Aydın Milletvekili Adayı Hüseyin Yıldız, Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, Kuşadası CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Berkcan Mutlu, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Kuşadası Engelsiz Engelliler Derneği Başkanı Muhsin Aytekin, engelli bireyleri temsil eden dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda engelli birey katıldı.

"HAKLARA SAYGILI OLMALIYIZ"

Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, etkinliğin açılış konuşmasında her bireyin engelli adayı olduğunu belirterek, "Bugün için sağlıklı görünen bireyler de hayatlarında herhangi bir şekilde içinde bulunduğu nimetleri kaybedebiliyorlar. Toplumsal ya da bireysel olarak hepimiz bunun farkında olarak yaşamlarımızı sürdürmeliyiz. Engelli bireylerin haklarına saygı duyarak yaşamlarımızı devam ettirmeliyiz. Bu vesileyle engelsiz engelliler haftasını canı gönülden kutluyorum" dedi.

"ENGELSİZ YAŞAM MÜMKÜN"

Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ise "Engelli olma hali bir gruba ait olmayan, hayatın içinde herkesin dahil olma ihtimalinin devam ettiği bir durumdur. Kavramlar ve olaylar engellilik konusunda doğru ifade edilir ve konumlanırsa hem var olan sorunların çözümü, hem de olası sorunların önlenmesi daha hızlı ve kapsayıcı olur. Engelsiz yaşam ancak devlet- toplum- birey ekseninde fikri ortaklaşma ve buna uygun önlemlerle mümkündür. Tüm özel bireylerin engelli haftasını kutlu olsun" diye konuştu.

"ENGELLİ BİREYLERE AYLIK BAĞLANACAK"

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da "Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta engelli bireylerle ilgili bir açıklama yaptı. Sizlerin sorunlarını biz çok iyi biliyoruz. Allahın izniyle ve sizlerin desteğiyle 15 Mayıs'tan sonra hakkınız olduğu gibi bu ülkede önünüze engeller çıkmadan yaşayabileceksiniz. Tüm sorunlarınızı ve geçim sıkıntılarınızı biliyoruz. İktidara gelir gelmez hem size hem de size bakan kişiye en az asgari ücret olmak üzere aylıklarınız bağlanacak. Engelli bireyler için en önemli konu ekonomi. Engelli arkadaşlarımızın yaşamlarını engelsiz olarak sürdürebilmesi için alışveriş merkezi, hastane, belediye gibi alanlarda düzenlemeler yapılacak. Çünkü biz 85 milyon insan yarın engelli olacakmışız gibi bu kanunları çıkarmak zorundayız. Engelliler haftanız kutlu olsun" dedi.

Engellilerin en büyük probleminin erişilebilirlik olduğunu belirten Aydın Sakatlar Derneği Başkanı Zeliha Gündoğdu ise "Herkes bir engelli aday adayıdır. Engelleri birlikte aşalım. Herkesin engelliler haftası kutlu olsun" diye konuştu.