Kurban Bayramı tatilinde Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Akseki ile Manavgat arasındaki bölümde tatilciler nedeniyle trafik oluştu. Maddi hasarlı trafik kazaları ve uzun araç kuyrukları nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Polis ekipleri önlem alarak sorun yaşanmaması için çaba harcıyor.