Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşan kurban bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk başladı. Vatandaşlar, kurban aletlerinin keskin hale gelmesi için bileme yapılması için sıraya giriyor. Oluşan yoğunluk bıçak ustalarını memnun ediyor.

Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk başladı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşan kurban bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk başladı. Vatandaşlar, kurban aletlerinin keskin hale gelmesi için bileme yapılması için sıraya giriyor.

Özellikle el yapımı bıçakların tercih edildiği kurban bıçakları, makinede inceltilip temizlenerek keskin hale getiriliyor. Jilet gibi kılı kesebilecek hale getirildikten sonra müşteriye teslim ediliyor. Oluşan yoğunluk bıçak ustalarını memnun ediyor.

Bıçak bileme ustası İsmail Uysal, bileme de yaptıkları işlemleri şu sözlerle anlattı: "Bıçağın ağzı kalınsa önce inceltiyoruz. Sonra moptan geçiriyoruz, çapaklarını alıyoruz. Jilet gibi kılı kazıyacak şekile getirip müşteriye teslim ediyoruz. Kurban için kesim, deri yüzme ve et doğrama bıçağını müşterilerimiz tercih ediyor. Bu sene de son haftalara doğru daha çok yoğunluk beklentimiz var. Bileme işlerimiz başladı, halkımızdan ricamız bu işi son güne bırakmamaları. Çünkü son günlerde çok yoğun oluyor. Şimdiden kurban aletlerini getirmelerini tavsiye ederiz. El yapımı bıçaklara rağbet daha fazla. Serik'in bıçakçılıkta özel bir yeri var. İlçemizde el yapımı dövme bıçaklar, hem elimize yatkın oluyor, hem de keskinliğiyle Dünya'ya nam salmış durumda."

Kurban bayramı için hazırlıklara başladıklarını belirten Hüseyin Büyükşahin da "Nasip olursa bıçağımızı bilettireceğiz. Hazırlığımızı yapıyoruz şimdiden. Sıra da var ama ustamız yapacak. Her yıl gelip kurban aletlerini bilettiriyoruz.

İbrahim Vural ise, "Kurbana hazırlığımızı yapıyoruz. Bıçaklarımızı, satırlarımızı biletip, en iyi şekilde kurbanımızı keseceğiz" ifadelerini kullandı.