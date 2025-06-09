Kurban Bayramı'nda Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne Yoğun İlgi

Kurban Bayramı'nda Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne Yoğun İlgi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günlerinde ücretsiz olarak kapılarını açarak 65 bin ziyaretçiyi ağırladı. Aileler, çocuklarıyla birlikte hayvanat bahçesini ziyaret ederek keyifli zaman geçirdi.

KURBAN Bayramı'nda kapılarını ücretsiz açan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. Bayramın ilk günü kapalı olan hayvanat bahçesini diğer 3 gün boyunca 65 bin kişi ziyaret etti.

Kentte Anadolu Harikalar Diyarı'nda yer alan 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı'nın ilk günü kapalı kalırken, ikinci ve üçüncü günlerinde ziyaretçilerini ücretsiz ağırladı. Bu sayede özellikle çocuklar, hayvanları yakından görme fırsatı buldu. Kayseri'de yaşadığını söyleyen Erdi Arıca (36), "Hayvanat bahçesine, bayramın son günü nedeniyle çocuğumla birlikte gezmeye geldik. Daha önce çok kez geldim. Bugün de hava güzel. Çocuğu gezdirmek için gayet güzel bir ortam var. En çok kendisi yılanların, sürüngenlerin olduğu bölümü sevdi. Ortam gayet güzel ve temiz tavsiye ederim" diye konuştu.

'AİLECE ZİYARET ETTİK'

Ankara'dan eşi ve oğluyla geldiğini söyleyen Burak Vurgun, "Bayram ziyareti dolasıyla Kayseri'ye geldik. Ailece hayvanat bahçesini ziyaret ettik. Ücretsiz olması da halk için çok güzel. En çok dikkatimizi aslan çekti. Burada zaman geçiriyoruz, gayet güzel bir hizmet, teşekkür ediyoruz. Daha önce bir kez daha geldik, bu sene tekrar geldik. Oğlumuz o zaman küçüktü, şimdi daha çok anlıyor hayvanlardan" ifadelerini kullandı.

Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde veteriner sağlık teknikeri olarak görev yapan Muhtettin Buluç da "Bayram boyunca hayvanat bahçemiz ücretsiz hizmet verdi. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaştık. 3 gün boyunca 65 bin kişi ziyaret etti. İlk gün kapalıydık. Normal zamanda da ziyaretçi potansiyelimiz yüksek. En fazla yırtıcı hayvanlarla, sürüngenler ve maymunlar çok ilgi görüyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler

Damadın dayısı, yaptığı şovla düğüne damga vurdu
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı

Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı, Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı

Süper Lig'de harikalar yaratan hocayla anlaştı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim

Hastasının isteği doktoru çileden çıkardı: Vallahi kafayı yiyeceğim
Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı

Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi

Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
Markus Gisdol, Süper Lig'e geri döndü

Markus Gisdol Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.