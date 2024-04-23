Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu

İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen barış törenine AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, bölgenin önde gelen kanaat önderleri ve din alimleri katıldı.

Kuran-ı Kerim'in okunumasından sonra her iki aşiretin üyeleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek bir birleriyle tokalaşıp barışı ilan etti. Yapılan duanın ardından taraflar aynı masada yan yana oturup barış yemeği yedi.