Kulu'da Gaziler Günü Kutlamaları

Konya'nın Kulu ilçesine Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gaziler Günü programı Kaymakam Ömer Faruk Canpolat ve Belediye Başkan Vekili Adem Sarı'nın Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Program daha sonra Kulu Belediyesi Konferans Salonunda devam etti. Buradaki programda da Kur'an-ı Kerim tilaveti, konuşmalar, şiirler okunması ve gösterilerin ardından sinevizyon eşliğinde öğrenciler tarafından 15 Temmuz'da yaşananlar canlandırıldı.

Programa Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkan Vekili Adem Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Hasdemir, Emniyet Müdür Vekili Komiser Şakir Taşatan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA