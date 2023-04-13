Küçükçekmece'de hırpalandığı iddia edilen bebek koruma altına alındı

KÜÇÜKÇEKMECE'de madde bağımlısı anne ve babası tarafından kavga sırasında yere atıldığı iddia edilen 5 aylık bebek C.Y. tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde bakım ve koruma altına alındı. Bebek C.Y.'nin yapılan ilk muayenesinde, kafasında travma ve darbeye bağlı kan birikmesi olduğu belirtildi

Küçükçekmece Sefaköy'de önceki gün Tufan Y. ve Şevval Çağrı Ü. bebekleri kucaklarındayken tartışmaya başladı. Bebeğin hırpalandığını gören çevredekiler çifte tepki gösterdi. Bebeğin kafasındaki yaranın fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri çağırıldı. Çiftin arasında yaşanan tartışma anları ise olaya müdahale edenler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI

Bebek C.Y.'nin yapılan ilk muayenesinde sağ el, sağ ve sol ayak bileklerinde damar yolu açılmasına bağlı izler olduğu tespit edildi. Ayrıca kafasında travma ve darbeye bağlı kan birikmesi olduğu belirtildi. Üç gün de bir bebeğe pansuman yapılması gerektiği ifade edilerek taburcu edildi. Bebek C.Y. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde bakım ve koruma altına alındı. Gözaltına alınan anne ve baba ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.