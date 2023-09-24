Küçükçekmece Belediyesi Sünnet Şöleni'nde 505 çocuk bir araya geldi

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sünnet Şöleni'nde 505 çocuk bir araya geldi. Şölen renkli görüntülere sahne olurken, çocuklar doyasıya eğlendi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, çocuklara eşlik etti ve sponsor olan hastane sahiplerine teşekkür etti.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından sünnet ettirilen 505 çocuk, Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlenen ' Sünnet Şöleni'nde bir araya geldi. Çocukların ve ebeveynlerinin katıldığı şölen, renkli görüntülere sahne olurken, etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Sünnet olan çocuklar düzenlenen konvoyla, ilçenin mahallerini gezerek Fevzi Çakmak Meydanı'na geldi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de konvoyda çocuklara eşlik etti.

"ÇOCUKLARIMIZA YAPTIĞIMIZ YATIRIM DEVAM EDECEK"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Sünnet Şöleni'nde yaptığı konuşmasında sponsor olan hastane sahiplerine ve doktorlara teşekkür ederek "Küçükçekmece Belediyesi olarak, bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz 'Sünnet Şöleni'mizi artık geleneksel hale getirdik. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını sünnet ettirip, böyle etkinliklerde hediyeler vererek onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Onların bu özel gününe şahitlik ederek biz de çok mutlu oluyoruz. Küçükçekmece'de çocuklarımıza yaptığımız yatırım; kültürde, sanatta, sporda, eğitimde de hız kesmeden devam edecek" diye konuştu.

Çebi, günün anısına sünnet kıyafetlerini giyen çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek, konuklarla birlikte hediyeler dağıttı.