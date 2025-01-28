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Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu

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Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek'in gözaltına alınmasına ana haberde tepki gösteren gazeteci Kübra Par'ın kameraların yayından çıktığını zannederek yaptığı hareket canlı yayına damga vurdu. RTÜK, görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Gazeteciler Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek akşam saatlerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tv 100'de Ana Haber Bülteni'nin sunan gazeteci Kübra canlı yayında, gözaltılara tepki gösterdi.

KÜBRA PAR'IN HAREKETİ PROGRAMA DAMGA VURDU

Daha sonra programı kapatan Par, kameraların yayından çıktığını düşünerek el hareketi yaptı. Par'ın hareketi programa damga vurdu.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada, inceleme başlatıldığını belirtti. Şahin şunları söyledi: "TV 100 ekranlarında ana haber bülteni sunan Kübra Par, bugün gazeteciliğin 'etik' ilkeleriyle ilgili yorum yapmıştır. Millete hitap eden bir ekranda özgür olmadığını söyleyerek bu yakışıksız hareketini rahatça yapabilen Kübra Hanım'ın, özgür olduğunda neler yapabileceğini de açıkçası çok merak etmekteyiz.

Türkiye'de etik ilkelere uyulduğu sürece özgür gazeteciliğin yapılmasında herhangi bir sorun yoktur.Ancak ne zamandan beri bir görüşmeden alınan gizli ses kaydının yayınlanması gazetecilik olmuştur? Bu gazetecilik değil, aslında hukukun ve kişilik haklarının ihlalidir. Ekranlardan eleştirilecekse bu eleştirilmelidir.

Tüm uyarılarımıza rağmen üzülerek görüyoruz ki TV 100 ekranlarında yapılan bu terbiyesiz hareket, aslında bazılarının perde arkasındaki niyetlerinin ve meselenin de asla gazetecilik olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Üst Kurulumuz halkımıza yönelik yapılan bu ahlaki olmayan hareket ile ilgili inceleme başlatmış olup, hazırlanacak olan raporla ilgili ilk toplantıda gereğini yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu

Kübra Par'ın el hareketi canlı yayına damga vurdu
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Akpli makarnacılara gelsin bu hareket

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Haber YorumlarıMusalla Taşı:

Ahlaksız kadın size az bile yapıyorlar

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Haber YorumlarıGökhan:

Her an tetikteler, mahallede ki bakkala bile soruşturma açacaklar. RTÜK, biraz da atv falan takip et, gündüz kuşağı programlarında kimin eli kimin cebinde belli değil.

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Haber YorumlarıRobotik cevaplar:

Aynı hareket benden Ebubekir efendiye gelsin.

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Haber YorumlarıMuratsa:

KAPAKK.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Oy kaybi yasasikca saldirganalstilar

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Haber YorumlarıCan Reno:

Al al al al bunuda al ... :)

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Haber YorumlarıVEFA:

Kurtlar yaşlanınca demek ki böyle oluyormuş. Çok hazin bir varış noktası gerçekten! En iyisi insan olmak demek ki!

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

toplumda ahlak oyle bozulmus ki yuksek fiyatlar da eklenince insanların psikolojisi iyice bozuldu nedenleri serbest piyasa alkol ve egitim sistemi bu uc sey bu ablamizin suanki hareketine sebep olan şeylerdir çözüm 1 okullarda Dini eğitim 18 yasina kadar yogun bir şekilde verilmeli insanlarin imani kuvvetli olsun ki dünyanın konumundan dolayi kiskanilan en cok dusmani olan ulkede sorunlara karsi güçlü olsun delirmesin 2 alkol insanları hem hayattan hem ailesinden Dinden uzaklaştırıyor yanlizlastirriyor acizlestiriyor hem de trafik kazasi cinayetlere sebep olarak masumlarin hayatını karartıyor ki cinayet işleyenlerin cogu alkoluydum hatirlamiyorum demekte cinayet sonrası 3 serbest piyasa nasil kimyacilar bilimciler yeni seyler arayışında olup surekli deneyler yapiyorsa siyasetçiler oyle olmali fiyatların devletin belirlemesi gibi yeni sistemleri deneme yanilma yöntemi ile faydasi test edilmeli bugunku teleon arabalar bilgisayarlar hepsi icat edenler tarafından onlarca farkli yöntemler denenerek bulundu bugunlere geldi bunun icin bir pilot il secilebilir mesela izmir de 2 yil boyunca ev kiraları fiyatlar hepsi devlet tarafindan belirlesin bakalim nasil bkr sonuç olacak bununla faydasi ve zararini gormus oluruz

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Silmek zahmet olmasın diye yorum yapmadım..

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