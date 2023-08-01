Kuaföre Gelen Kadın, Ödeme Yapmadan Kayıplara Karıştı

AVCILAR'da önceden samimiyet kurduğu kuaföre gelen kadın müşteri, makyaj ve saçlarına bakım yaptırdı. Saç bakımı ve makyaj ücreti olan bin lirayı ödemeye gelince, 'Üzerimde para yok' diyen kadın, 'IBAN'a atacağım' diyerek kuaförden çıktı ve kayıplara karıştı. Kadının saçını yaptırdıktan sonra, kuaförden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bu tür olaylar yüzünden insanlara güvenlerini kaybettiklerini söyleyen kuaför Bekir Gök, "Bu tür insanlar güvenini sarsıyor insanların. Müşterilerim samimiyet odaklı bir insan olduğumu bildiği için, bu da onu çözdü. Geldi vurgunu yaptı gitti çok büyük bir vurgun değil ama gereksiz bir olay. Böyle bir olay yaşadığım için de üzgünüm. Artık daha dikkatli davranacağız mecburen" diye konuştu.

"SAÇLARINA İŞLEM YAPTIRMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

"WHATSAPP'TAN ENGELLEDİ; ARIYORUM TELEFONU AÇMIYOR"

Kadının hal ve hareketlerinden kesinlikle böyle bir şey yapacağını düşünmediklerini belirten Gök, "Sonra, 'Abi benim acil çıkmam lazım, seni de çaldırayım. Numaram sende olsun. Olur da hesaba geç düşer bir şey olur haberleşiriz' dedi. O anda da çaldırdı, ondan sonra baktım yürüyerek gitmeye başladı. O anda da zaten birşey diyemedim. Çünkü telefon numarasıyla benim telefonumu çaldırdı. Sonra ne whatsapp'a bakıyor. Whatsapp'tan engelledi zaten bizi. Arıyorum telefonu açmıyor. Diğer kuaförlerimizin de bu konuda biraz daha dikkatli olmasını istiyorum. Çok büyük bir zarar değil, ama sonuçta zarar zarardır. Gereksiz yere, gereksiz bir olayla muhatap olmak zorunda kaldık. Bundan sonra IBAN olayı yok. Herkes nakit ödesin. Kuaför meslektaşlarıma da buradan seslenmek istiyorum. Dikkatli olun arkadaşlar. Her yerde kamera var, kayıtları var. Kendisine bizzat attım bunuda. Kamera kaydım var. 'Eğer ödeme yapmazsan, sosyal medyadan ve haber kanallarından kendini izlersin' dedim. Gördü ama ona da cevap vermedi. Çekti gitti. Başımıza gelen olay bu. Avcılar gibi bir yerde hiç düşünmediğimiz şey başımıza geldi. İnşallah tekrarı olmaz. Aslında bu şekilde insanlara güvenimizi de kaybediyoruz. Bu tür insanlar güvenini sarsıyor insanların. Müşterilerim samimiyet odaklı bir insan olduğumu bildiği için bu da onu çözdü. Geldi vurgunu yaptı gitti çok büyük bir vurgun değil ama gereksiz bir olay. Böyle bir olay yaşadığım için de üzgünüm. Artık daha dikkatli davranacağız mecburen" diye konuştu.