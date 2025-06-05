Kozan'da Ölüler Kahvesi'nde Kurban Bayramı Geleneği

Kozan'da Ölüler Kahvesi'nde Kurban Bayramı Geleneği
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Adana'nın Kozan ilçesindeki 'Ölüler Kahvesi'nde, bayram arifesinde hayatını kaybedenler için Kur'an okunup lokum dağıtıldı. Etkinliğe katılanlar, geçmişlerini anarak mahalle kültürünü yaşatma fırsatı buldu.

ADANA'nın Kozan ilçesinde hayatını kaybeden mahalle sakinlerinin fotoğraflarının duvarda asılı olması nedeniyle halk arasında 'Ölüler Kahvesi' olarak bilinen kıraathanede her bayram arifesinde olduğu gibi bu yıl da Kur'an okunup lokum dağıtıldı.

İlçenin Hacıuşağı Mahallesi'nde yer alan ve hayatını kaybeden 700'ü aşkın mahalle sakininin fotoğraflarının duvarda asılı olması nedeniyle halk arasında 'Ölüler Kahvesi' olarak bilinen kıraathanede her bayram arifesinde olduğu gibi Kurban Bayramı arifesinde de Kur'an okundu. Kıraathane işletmecisi Necat Karataş'ın öncülüğünde gerçekleşen programda, hayatını kaybedenler için dualar edildi. Duaların ardından vatandaşlara lokum dağıtıldı. Etkinlikte mahalle halkının yanı sıra merhum yakınları da bir araya geldi.

Her bayram arifesinde bu etkinliği düzenlediklerini belirten Karataş, "Allah kabul etsin. Geleneksel hale getirdiğimiz bu uygulamayla hem geçmişlerimizi anıyoruz hem de mahalle kültürünü yaşatıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Eyüp Künlev ise "Babamın fotoğrafını gördüm, çok duygulandım. Bu sürprizi bana yapan Necat Karataş'a teşekkür ederim. Allah razı olsun" diye konuştu.

Haber: Ali GÖKDAL – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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