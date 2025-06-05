Kozan'da 'Ölüler Kahvesi'nde Geleneksel Bayram Etkinliği

Kozan'da 'Ölüler Kahvesi'nde Geleneksel Bayram Etkinliği
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Adana'nın Kozan ilçesindeki 'Ölüler Kahvesi'nde, hayatını kaybeden mahalle sakinleri anısına Kurban Bayramı arifesinde Kur'an okundu ve lokum dağıtıldı. İşletmeci Necat Karataş, bu etkinliğin mahalle kültürünü yaşatmak için düzenlendiğini belirtti.

ADANA'nın Kozan ilçesinde hayatını kaybeden mahalle sakinlerinin fotoğraflarının duvarda asılı olması nedeniyle halk arasında 'Ölüler Kahvesi' olarak bilinen kıraathanede her bayram arifesinde olduğu gibi bu yıl da Kur'an okunup lokum dağıtıldı.

İlçenin Hacıuşağı Mahallesi'nde yer alan ve hayatını kaybeden 700'ü aşkın mahalle sakininin fotoğraflarının duvarda asılı olması nedeniyle halk arasında 'Ölüler Kahvesi' olarak bilinen kıraathanede her bayram arifesinde olduğu gibi Kurban Bayramı arifesinde de Kur'an okundu. Kıraathane işletmecisi Necat Karataş'ın öncülüğünde gerçekleşen programda, hayatını kaybedenler için dualar edildi. Duaların ardından vatandaşlara lokum dağıtıldı. Etkinlikte mahalle halkının yanı sıra merhum yakınları da bir araya geldi.

Her bayram arifesinde bu etkinliği düzenlediklerini belirten Karataş, "Allah kabul etsin. Geleneksel hale getirdiğimiz bu uygulamayla hem geçmişlerimizi anıyoruz hem de mahalle kültürünü yaşatıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Eyüp Künlev ise "Babamın fotoğrafını gördüm, çok duygulandım. Bu sürprizi bana yapan Necat Karataş'a teşekkür ederim. Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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