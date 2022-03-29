Koyunları parçalamaya gelen kurt, kangalın 'ölüm vuruşuyla' yere serildi - Haberler

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Koyunları parçalamaya gelen kurt, kangalın 'ölüm vuruşuyla' yere serildi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Sosyal medyada bir vatandaş tarafından paylaşılan görüntülerde, koyunları parçalamaya gelen kurdun, kangalı tek hamlesiyle yere serdiği görüldü.

Türkiye'de özellikle Anadolu'da yaşayan vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında kurt saldırıları geliyor. Tavuk ve koyunları parçalamaları nedeniyle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara büyük zararlar veren kurtla ilgili dikkat çeken bir video paylaşıldı.

TEK HAMLEDE YERE SERDİ

Bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, koyunlara saldırmaya gelen kurt ile kangal arasındaki mücadele anları yer alıyor. Kangal, önce kovaladığı kurdu, ardından 'döş vuruşu' yani 'ölüm vuruşu' olarak bilinen yöntemle yere seriyor.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük ilgi gördü. Yüzlerce vatandaş, konuyla ilgili yorumda bulundu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Kangal, kurt, Yaşam, Haberler

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Yorumlar (2)

Hek Tor:

Bu kangala mutlaka ya Kara Murat ya da Bruce Lee filmini seyrettirmişlerdir...

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SMMM:

Biz birşey göremedik abartmayın. Kurt kangaldan daha güçlüdür.

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