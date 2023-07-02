Kütahya merkeze bağlı Doğuşah köyünde düzenlenen bayram etkinliği renkli görüntüleri sahne oldu. Her sene kurban bayramının dördüncü günü düzenlenen köyün 'Çambeyi' diye adlandırılan bölgesinde düzenlenen bayramlaşma programa AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da katıldı. Köylüler, her yıl imece usulü kendi aralarında para toplayıp program düzenleniyor. Köylüler amaçlarının böylesi etkinliklere birlik ve beraberliği daha da pekiştirmek olduğunu ifade ediyorlar. Etkinlikte önce çocuklara sonra yetişkinlere açık havada film gösterisi yapıldı. Programda çocuklar için şişme balonlar etkinlikler mehter takımı gösterisi kıymalı pide ikramı ve çekiliş yapıldı. Çekilişte gram altın, koyun, bisiklet gibi çeşitli hediyeler sahiplerini buldu. İp çekme ve mehter gösterisi en çok ilgi gören etkinlikler oldu. Programa 3 bine yakın kişi katılım sağladığı belirtildi.

Köyde düzenlenen bayram etkinliği renkli görüntüleri sahne oldu

KÜTAHYA - Kütahya merkeze bağlı Doğuşah köyünde düzenlenen bayram etkinliği renkli görüntüleri sahne oldu.

Her sene kurban bayramının dördüncü günü düzenlenen köyün 'Çambeyi' diye adlandırılan bölgesinde düzenlenen bayramlaşma programa AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da katıldı.

Köylüler, her yıl imece usulü kendi aralarında para toplayıp program düzenleniyor. Köylüler amaçlarının böylesi etkinliklere birlik ve beraberliği daha da pekiştirmek olduğunu ifade ediyorlar.

Etkinlikte önce çocuklara sonra yetişkinlere açık havada film gösterisi yapıldı.

Programda çocuklar için şişme balonlar etkinlikler mehter takımı gösterisi kıymalı pide ikramı ve çekiliş yapıldı. Çekilişte gram altın, koyun, bisiklet gibi çeşitli hediyeler sahiplerini buldu.

İp çekme ve mehter gösterisi en çok ilgi gören etkinlikler oldu. Programa 3 bine yakın kişi katılım sağladığı belirtildi.