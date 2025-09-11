Koruyucu Aile Deneyimi Damla Alaçayır'ı Koruyucu Anne Yaptı

SAMSUN'da yaşayan Damla Alaçayır (39), ailesinin yaşadığı koruyucu aile deneyiminden etkilenip koruyucu anne oldu. Annesi Tijen (60) ve babası Ümit Alaçayır'ın (69) 2015 yılında 15 yaşındaki kız çocuğunu koruyucu aile olarak sahiplenmesinin ardından kendisi de 3 aylıkken yanına aldığı Y.A.'nın koruyucu annesi oldu.

Özel sektörde harita teknikeri olarak çalışan Damla Alaçayır'ın annesi Tijen ve babası Ümit Alaçayır, 10 yıl önce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurup 15 yaşındaki Y.'ye koruyucu aile oldu. Y. ile güçlü bağlar kuran çiftin çocukları Damla Alaçayır da bu süreçten etkilenip koruyucu anne olmaya karar verdi. Damla Alaçayır, 2022 yılında 3 aylık olan erkek çocuğu Y.A.'nın koruyucu annesi oldu. Bekar bir koruyucu anne olduğunu belirten Damla Alaçayır, "Zamanında annemin koruyucu ve gönüllü annelik süreci olmuştu. Ondan sonra koruyucu aileden dolayı bir kardeşimiz oldu. Sonrasında da evlatlık edinildi. Ondan sonra ben de koruyucu anne olmaya karar verdim ve Y.A'yı aldık. Y.A. ile bol bol oyun oynuyoruz. Aktiviteler yapıyoruz. Şimdi de oyun atölyelerine götürüyorum. Sürecimiz bu şekilde geçiyor" diye konuştu.

'HEM ANNELİK HEM DE BABALIK YAPIYORUM'

Y.A. ile keyifli zaman geçirdiğini ifade eden Alaçayır, "Y.A.'ya hem anne hem de baba olarak ona yetmeye çalışıyorum. Herhangi bir zorluğunu hissetmiyorum. İleride mutlaka baba figürünü görmek isteyecektir, onu sorgulayacaktır ama elimden geldiğince baba figürünü kapatmaya çalışıyorum. Onunla yeri geliyor zıplıyorum, sırtıma alıyorum. Her türlü oyunları oynuyorum. Ama zaman içerisinde o baba figürünün eksikliğini yaşayıp yaşamayacağını bilemiyorum. Benim için süreç gayet güzel gidiyor. Bekar bir annenin vermiş olduğu ağırlığı hissetmiyorum. Benim için gayet keyifli geçiyor. Y.A. beni yormuyor. Aksine daha çok dinlendiriyor diyebilirim. Çevremden 'Sen anne misin, biz hiç fark etmedik' diye soranlar oluyor. Samimi gördüğüm kişilere durumu anlatıyorum. Onlar da çocuklarının yanına kardeş olarak bir çocuk almayı düşünüyorlar ama tereddütleri de çok. Elimden geldiğince bunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanların tereddütleri çok var. Bu da bilgisizlikten, ön yargı ve toplumun bu konuya bakış açısından kaynaklanıyor. Yakın çevremiz bunu anlayabiliyor ama diğer insanlar bu duruma çok farklı gözle bakabiliyorlar. Bu konuda toplumun biraz daha bilinçlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Damla Alaçayır'ın annesi Tijen Alaçayır da "Damla, Y.'den etkilenildi. Sürekli koruyucu aile konuları da evde konuşuluyordu. Çocuklara ben çok hassasım. Koruyucu aileye de alışık oldukları için de Damla, koruyucu anne oldu. Kararını verdikten sonra da Y.A.'yı aldı. Ben torun büyütmekte ve Damla da anne olmaktan çok memnunuz" diye konuştu.