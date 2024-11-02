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Kore gazisine büyük ayıp! Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi

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97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun, Trabzon'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine ne kurucularından olduğu derneğin ne de bir yetkilinin çağırmamasına "Benim için araba yollamalarına gerek yoktu. Ben otobüsle de oraya giderdim" sözleriyle sitem etti.

Trabzon'un sayılı kalan Kore Gazilerinden Pirağa Uzun (97), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine çağrılmadığını belirterek hem yetkililere hem de kurucusu olduğu derneğe sitem etti.

"ARABA YOLLAMALARINA GEREK YOKTU"

Günebakış gazetesine konuşan Gazi Uzun, "Ben yine de bir şey demiyorum, sağlıklarını istiyorum. Yine yeni derneğin çayını içiyordum ama artık oraya da gitmeyebilirim. Benim için araba yollamalarına gerek yoktu. Ben otobüsle de oraya giderdim" diyerek üzüntüsünü paylaştı.

"DERNEĞE BAĞIŞLADIĞIM MADALYAYI SATTILAR"

Kurucularından olduğu Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesi'ne de sitem eden Gazi Uzun, "Ben kendi kurduğum derneği kızarak bıraktım. Ben derneğe Kore'den bir madalya getirdim. Kore Elçisi bizim hepimize bir madalya verdi. Ben de bana verilen madalyayı derneğe bağışladım... Benim derneğe bağışladığım altın madalyayı sattılar. Ben madalyanın satıldığını biliyorum. Çünkü ortada yok. Bu madalya benim şahsıma ait. Şu an yakamda duran madalyadan daha önemli bir madalyaydı" şeklinde konuştu.

Kore gazisine büyük ayıp! Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

igrenc bir hal aliyor hersey...

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Haber YorumlarıEnis EFE:

Amcanın söylediklerinden şu anlaşılıyor. Kendi kurduğu dernek tarafından dolandırılıyor. Keşke bağış belgesi vs olsaydı ve savcılığa suç duyurusunda bulunsaydı. Bir gaziyi kendi kurduğu derneğe dava açtırmak zorunda bırakmak başlı başlına bir ayıp

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Haber YorumlarıYusuf KOÇ:

Ülkenin her alanda çivisi çıkmış

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