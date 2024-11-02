Kore gazisine büyük ayıp! Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi

Trabzon'un sayılı kalan Kore Gazilerinden Pirağa Uzun (97), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine çağrılmadığını belirterek hem yetkililere hem de kurucusu olduğu derneğe sitem etti.

"ARABA YOLLAMALARINA GEREK YOKTU"

Günebakış gazetesine konuşan Gazi Uzun, "Ben yine de bir şey demiyorum, sağlıklarını istiyorum. Yine yeni derneğin çayını içiyordum ama artık oraya da gitmeyebilirim. Benim için araba yollamalarına gerek yoktu. Ben otobüsle de oraya giderdim" diyerek üzüntüsünü paylaştı.

"DERNEĞE BAĞIŞLADIĞIM MADALYAYI SATTILAR"

Kurucularından olduğu Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesi'ne de sitem eden Gazi Uzun, "Ben kendi kurduğum derneği kızarak bıraktım. Ben derneğe Kore'den bir madalya getirdim. Kore Elçisi bizim hepimize bir madalya verdi. Ben de bana verilen madalyayı derneğe bağışladım... Benim derneğe bağışladığım altın madalyayı sattılar. Ben madalyanın satıldığını biliyorum. Çünkü ortada yok. Bu madalya benim şahsıma ait. Şu an yakamda duran madalyadan daha önemli bir madalyaydı" şeklinde konuştu.