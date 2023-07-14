Kambur balina köpek balığını fark edemeyen kadın dalgıcı yüzgeciyle kurtardı

Deniz biyoloğu Nan Hauser, bir kambur balinanın kendisini köpek balığı saldırısından kurtardığını söyledi. Olağanüstü karşılaşma kamera tarafından kaydedildi ve National Geographic'in "Köpekbalığı Haftası" kapsamında yayınlandı.

69 yaşındaki deniz biyoloğu Nan Hauser , kahramanca bir davranışla kendisini kurtaran bir kambur balinanın kendisini ağlattığını söyledi.

OLAĞANÜSTÜ BİR KARŞILAŞMA

Olağanüstü karşılaşması kamera tarafından kaydedildi ve National Geographic'in yıllık "Köpek balığı Haftası" kapsamında yayınlandı.

KÖPEK BALIĞINDAN KURTARDI

Nan Hauser, Cook Adaları'ndaki Muri Plajı açıklarında muhteşem sahili keşfederken yüzeyin altında iki yaratıkla karşılaştı. Balina uzmanı, okyanusu hayranlıkla izlerken, birdenbire ona doğru korkutucu bir kaplan köpek balığının geldiğini fark etti.

"BENİ YÜZGECİ İLE YÜZEYE ÇIKARDI"

Nan şunları anlattı: "Köpek balığı hızla hareket ederek bana doğru geldi. Balina, köpek balığına karşı beni kuyruğunu sallayarak uyardı. Yüzeye çıkmak istediğim sırada balina beni yüzgeci ile su yüzüne çıkardı."

BİR SÜRE TEKNENİN YANINDA BEKLEDİ

Balina, Nan'ı tekneye çıktıktan sonra bir süre daha teknenin yakınlarında durup suya daldı.