Üye Girişi
Haberler

Kambur balina köpek balığını fark edemeyen kadın dalgıcı yüzgeciyle kurtardı

Yaşam Haberleri

Deniz biyoloğu Nan Hauser, bir kambur balinanın kendisini köpek balığı saldırısından kurtardığını söyledi. Olağanüstü karşılaşma kamera tarafından kaydedildi ve National Geographic'in "Köpekbalığı Haftası" kapsamında yayınlandı.

69 yaşındaki deniz biyoloğu Nan Hauser , kahramanca bir davranışla kendisini kurtaran bir kambur balinanın kendisini ağlattığını söyledi.

Olağanüstü karşılaşması kamera tarafından kaydedildi ve National Geographic'in yıllık "Köpek balığı Haftası" kapsamında yayınlandı.

Köpek balığını fark edemeyen kadın dalgıcı, balina yaptığı hamle ile kurtardı

Nan Hauser, Cook Adaları'ndaki Muri Plajı açıklarında muhteşem sahili keşfederken yüzeyin altında iki yaratıkla karşılaştı. Balina uzmanı, okyanusu hayranlıkla izlerken, birdenbire ona doğru korkutucu bir kaplan köpek balığının geldiğini fark etti.

Köpek balığını fark edemeyen kadın dalgıcı, balina yaptığı hamle ile kurtardı

Nan şunları anlattı: "Köpek balığı hızla hareket ederek bana doğru geldi. Balina, köpek balığına karşı beni kuyruğunu sallayarak uyardı. Yüzeye çıkmak istediğim sırada balina beni yüzgeci ile su yüzüne çıkardı."

Köpek balığını fark edemeyen kadın dalgıcı, balina yaptığı hamle ile kurtardı

Balina, Nan'ı tekneye çıktıktan sonra bir süre daha teknenin yakınlarında durup suya daldı.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam

Dünya Yaşam Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title