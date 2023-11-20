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Kop Dağı Geçidi'nde Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar

Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bölgede yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor, ağır tonajlı araçlar yolda kalıyor. Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ağır tonajlı ve kış lastiği kullanmayan araçların geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri ise yolun trafiğe açık kalması için temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.