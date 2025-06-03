Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
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Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
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Antalya'da Konyaaltı sahilinde yerlerin çekirdek kabukları ve şişelerle kirletilmesine bir turist tepki gösterdi. Kirletilen yerlerin görüntülerini kaydeden turistin "Bir insan öz memleketine karşı bu kadar mı nankör olabilir?" dediği görüldü.

Konyaaltı sahilindeki kirliliği kaydeden bir turistin "Bir insan öz memleketine karşı bu kadar mı nankör olabilir?" dediği görüldü.

Ankara'nın ünlü Konyaaltında çekilen görüntüler pes dedirtti. Görüntülerde sahilin etrafında bulunan bankların çekirdek kabukları ve şişelerle kirletildiği görüldü.

TURİST BİLE İSYAN ETTİ

Yerlerin çekirdek kabukları ve şişelerle kirletilmesine bir turist tepki gösterdi. Kirletilen yerlerin görüntülerini kaydeden turistin "Bir insan öz memleketine karşı bu kadar mı nankör olabilir? Allah'ın verdiği bu güzelliği ne hallere koyuyorlar. Bir insan öz memleketine gezdiği bu toprağa bu pisliği yapabilir mi?" dediği görüldü.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSadık:

Chp belediyeciligi çöplükten geçilmiyor ,izmiri örnek alıyorlar.

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Kemalist terör

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Kemalist tabana çevre eğitimi verin !!

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Haber Yorumlarıbirlitresu:

Sayın Turist Bunların Elindeki bütün belediyeler aynı

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