Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi, Mahsur Kalan Yavru Köpeği Kurtardı

Öğretmenevleri Mahallesi'nde bir çukurda mahsur kalan yavru köpeği uzun uğraşlar sonunda kurtaran Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, yavru köpeğe 'Umut' ismini verdi.

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi, sokak hayvanlarıyla ilgili ihbarları değerlendirerek can dostların yardımına koşuyor. Öğretmenevleri Mahallesi'nde bulunan bir çukurda yavru köpeğin mahsur kaldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Yaklaşık 5 metre derinlikteki çukura merdiven yardımıyla inerek yavru köpeği kurtaran ekipler, köpeği muayenesinin yapılması için Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim etti. Rehabilitasyon Merkezi görevlileri tarafından muayenesi yapılan yavru köpeğe 'Umut' ismi verildi.

Sivil Savunma Birimi'nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "İhbarı değerlendirerek minik köpeğin yardımına koşan ve mahsur kaldığı yerden kurtaran arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Sinan Toprak ise "Ekibimizle birlikte minik yavrumuzu yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurdan kurtardık. Sağlık durumu iyi görünüyor. Birimimize gelen her ihbarı değerlendiriyoruz" diye konuştu.