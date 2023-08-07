Konya'nın Ereğli ilçesinde gölette boğulan 15 yaşındaki çocuk defnedildi
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Sarıca Mahallesi'nde piknik yaparken gölette boğulan 15 yaşındaki Dicle Güneş'in cenazesi toprağa verildi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, gölette boğulan 15 yaşındaki çocuk defnedildi.
Sarıca Mahallesi'nde dün ailesi ile pikniğe giden 15 yaşındaki Dicle Güneş, serinlemek için girdiği gölette boğuldu.
Kıyıya çıkartılan Güneş'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilen Dicle Güneş'in cenazesi, Ulu Camii'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Meydanbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: AA / Mehmet Umay - Yaşam