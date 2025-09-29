Haberler

Konya'da Huzurevi Sakinlerine Nostaljik Etkinlik

Konya Büyükşehir Belediyesi, '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' öncesinde huzurevinde kalanlara klasik araçlar ve sinema gösterimi ile nostaljik bir gün düzenledi. Etkinlikte eski Konya fotoğrafları sergisi ve çeşitli ikramlarla unutulmaz anlar yaşandı.

KONYA Büyükşehir Belediyesi, '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' öncesinde huzurevinde kalanlara, nostalji sürprizi yaparak klasik araçlara bindirip, sinema günleri düzenledi.

Geçmişten bugüne nostaljik bir yolculuk sunmak amacıyla 'Bir Zamanlar Konya' temalı programda, huzurevinde kalanlar, Konya Klasik Otomobilciler Derneği'nin katkılarıyla klasik otomobillerle alınarak şehir turuna katıldı. Açık havada düzenlenen Türk sineması gösterimiyle de Yeşilçam'ın sinema klasiklerinden 'Neşeli Günler' adlı filmi izlediler.

Tarihi Mengüç Caddesi'nde kurulan dev ekranda düzenlenen sinema etkinliğinde huzurevinde kalanlar hem eğlendi hem duygusal anlar yaşadı. Ayrıca bugüne özel hazırlanan 'Eski Konya Fotoğrafları' sergisi büyüklerimizde eski Konya hatıralarını canlandırdı. Çeşitli ikramların, fotoğraf çekim alanlarının ve nostaljik düzenlemelerin hazırlandığı etkinlikle misafirlere unutulmaz bir deneyim sunuldu. Katılımcılara günün anısına nostaljik radyo da hediye edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Geçmişimizle bağımızı en güçlü şekilde ayakta tutan büyüklerimiz için böyle unutulmaz bir etkinlik düzenledik. Klasik araçlarla gerçekleştirdiğimiz şehir turu ve nostaljik sinema gösterimiyle onların mutlu olduğunu görmek bizleri de çok memnun etti. Büyüklerimiz her zaman bizim için kıymetli ve dualarıyla şehrimize bereket katıyorlar. Allah kendilerine sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler versin" dedi.

Nostalji dolu bir gün geçirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden huzurevi sakinleri, bu anlamlı etkinlik dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
