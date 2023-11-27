Konya'da Apartman Yangınında Lütfi Elvan'ın Annesi Etkilendi

Konya'da bir apartman yangınında Hazine ve Maliye eski Bakanı Lütfi Elvan'ın annesi Samiye Elvan'ın evi de etkilendi. Yangının çıkış nedeni ise elektrik kontağı olabilir.

Yangın, dün saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Zeynettin Sokak'taki Altındamla Konutları'nda çıktı. Sitedeki 11 katlı apartmanın 8'inci katında çıkan yangında alevler kısa sürede üst katlara sıçradı. Dumanları fark edenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliği alarak binayı tahliye etti. Apartmanın 9'uncu katında oturan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın annesi Samiye Elvan ile evde bulunan kardeşi Osman Elvan, yeğeni Nuri Taha Elvan ile 10'uncu katta oturan ablası Ayşe Hayriye Servi, yeğeni Sema Servi ve bina sakini Recep Çetin dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen eski bakanın yakınları ve bina sakini sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Samiye Elvan, hastaneye kaldırılan yakınlarının ve dumandan etkilenen bina sakininin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

KONTROL AMAÇLI HASTANEDE

Dumandan etkilenen eski bakanın annesi Samiye Elvan'ın durumunun iyi olduğu ancak yükselen kan değerlerinin düşmesi gerektiği için hastanede kontrol amaçlı gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Elvan'ın yakınları Osman Elvan, Ayşe Hayriye Servi, Sema Servi, Nuri Taha Elvan ve bina sakini Recep Çetin'in yapılan kontrollerinin ardından taburcu olduğu belirtildi.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak yangının neden çıktığı konusunda araştırmalar sürüyor. Yangının çıkış sebebi, itfaiye ve polis ekiplerinin düzenleyeceği raporun ardından kesinleşecek.