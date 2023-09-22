Konak Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'nı Renkli Etkinliklerle Kutladı

Konak Belediyesi, her yıl düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladı. Başkan Abdül Batur, Güzelyalı'da yapılan turnuvalara katılarak, çocuklar ve gençlerle bir araya geldi.

Konak Belediyesi düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutladı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Güzelyalı'da bir günlüğüne trafiğe kapatılan 39 Sokak'ta yapılan turnuvalara katılarak, çocuklar ve gençlerle bir araya geldi.

Konak Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'nı bu yıl da birbirinden renkli etkinliklerle kutladı. Bu yıl "Şehrini Keşfet" teması ve "Gelecek Enerjini Koru" sloganıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi. Haftanın son günü Güzelyalı Parkı'nda yapılan etkinliklere, çocuklar ve gençler başta olmak üzere çok sayıda Konaklı katıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da kutlamalara katılarak, Konaklılarla bir araya geldi. Etkinliklerde Başkan Batur'un yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, Konak Belediye Meclisi üyeleri ile muhtarlar da yer aldı. Sivil toplum örgütleri de açtıkları stantlarda çalışmalarını tanıtarak, ürünlerini sergiledi.

39 SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen Otomobilsiz Kent Günü nedeniyle Güzelyalı Parkı'nın yanındaki 39 Sokak ise tüm gün trafiğe kapatıldı. Sokak hareketli etkinliklere sahne olurken, çocuklar için basketbol, voleybol, ayak tenisi, masa tenisi turnuvaları düzenlendi. Başkan Abdül Batur da sokaktaki etkinliklere katılarak, gençler ve çocuklarla birlikte oynadı. Etkinlikler kapsamında folklor ve jimnastik gösterileri düzenlendi.