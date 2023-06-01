Komadan çıkan Semih Taşdemir, dolandırıcıya 10 bin lira kaptırdı

ANTALYA'da, geçirdiği trafik kazası sonrası 752 gün kaldığı komadan, bilinci yerinde olmadan çıkan, doktorların 'Ayağa kalkamaz' sözlerine rağmen 2 yıllık tedavinin ardından yürümeye başlayan Semih Taşdemir (35), şimdilerde mesleğine geri döndü. Taşdemir, şifresini unuttuğu bilgisayarını açtırmak isterken, dolandırıcıya 10 bin liraya yakın para kaptırdı.

Muratpaşa ilçesinde ağabeyiyle cep telefonu tamiri yapan Semih Taşdemir, 2015'te motosikletle kaza geçirip, 2 yıl komada kaldı. Bu sürede beslenmesi için boğazına delik açılan ve 29 ameliyat geçiren Taşdemir, 752 gün sonra komadan çıktı. Yürüyemeyen ve vücudunun herhangi bir yerini hareket ettiremeyen Semih Taşdemir, evine çarşaf içinde çıkarıldı. Tedavi için gelen doktor ve fizyoterapistler, Taşdemir'in ayağa kalmayacağını söyledi. Taşdemir, arkadaşının önerdiği fizyoterapistle 2 yıllık tedavinin ardından yürümeye başladı. Hastaneden çıktığında parmaklarını dahi açamayan ve ellerini kullanmasına 'mucize' olarak bakılan Taşdemir, şimdi ise mesleğine geri döndü.

Dolandırıldığını anlayınca duruma üzüldüğünü ve polise şikayetçi olduğunu söyleyen Taşdemir, "Bir hafta sonra 'bilgisayarınız açıldı' dedi. Eve gittim baktım bilgisayar açılmamıştı. Orada dolandırıldığımı anladım. Bir süre sonra beni her yerden engelledi. Parça parça istediği miktarlarla yaklaşık 10 bin liraya yakın para gönderdim. Bu sürede diğer işlerimi de yapamadım" diye konuştu.