Kocaeli'de kaza sonucu hayatını kaybeden tır sürücüsü Üsküdar'da defnedildi

Kocaeli'deki kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü toprağa verildi

İSTANBUL - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü, Üsküdar'da toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz akşam saatlerinde kullandığı tır ile Kocaeli Gebze'de meydana gelen kazada ağır yaralanan Ordu'nun Aybastı ilçesi Pelitözü Mahallesi nüfusuna kayıtlı Oğuzhan Acer, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan evli ve 2 çocuk babası 36 yaşındaki Oğuzhan Acer'in cenazesi, Üsküdar Bulgurlu Hacı Nuri Topbaş Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.