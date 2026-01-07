Kocaeli'de geyik su birikintisine girdi

KOCAELİ'de, ormanlık alanda bir geyiğin su birikintisine girdiği anlar fotokapan tarafından kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Kocaeli'de ormanlık alanda görüntülenen geyiğin su birikintisine girdiği anlara ait fotokapan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Yaban hayatından oldukça doğal bir kesit. Duş almak için hazırlanan zarif geyik, gözlerden uzak olduğundan emin olduktan sonra kendini suyun serinliğine bırakıyor; yorgunluğunu atınca da güne kaldığı yerden devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Görüntüde; geyiğin su birikintisine geldiği, ön bacaklarıyla suya temas ettiği ve çevreyi kontrol ettiği görülüyor. Görüntünün devamında ön ve arka bacaklarını bükerek su birikintisine oturan geyiğin bu şekilde bir süre beklediği ardından bölgeden uzaklaştığı anlar yer alıyor.