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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesisi yapması lazım'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın: 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesisi yapması lazım'
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KBB Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorunuyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne arıtma tesisi yapması gerektiğini belirtti. Büyükakın, Marmara Denizi'ne günde 4,5 milyon metre küp evsel atık suyunun deşarj edildiğini ve bunun yüzde 53'ünün ön arıtma ile gittiğini, bunun da yüzde 97'sinin kaynağının İstanbul olduğunu ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye (KBB) Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, tv100 ekranlarında Osman Kenan Çapoğlu'nun sorularını yanıtladı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj konusuyla ilgili olarak Büyükakın, "22 maddelik bir eylem planı açıkladı. Yapılması gerekenlerin listesi herkes söylendi. Müsilaja sebep olan bir mikroorganizma var. Bunu bilim adamları söylüyor. Ne olduğunu biliyoruz, nasıl olduğunu da biliyoruz. Nasıl oluyor? Bu canlı azor ve fosforla besleniyor. Azot ve fosforu Marmara Denizi'ne veren kaynak sebepler var. Bunlardan bir tanesi evsel atıklar yani kanalizasyon. Siz Marmara Denizi'ni kanalizasyon çukuru olarak kullanırsanız, foseptik çukuru olarak kullanırsanız bu kanalizayonun içerisindeki azot ve fosfor bu canlının beslenme kaynağı olur.

Uygun sıcaklık ortamında da bu canlının popülasyonu çok artar ve bütün denizi kaplar. Burada bilinmeyen hiçbir şey yok. Marmara Denizi'ne günde 4,5 milyon metre küp evsel atık suyu deşarj ediyorsunuz. Bunun yüzde 53'ü ön arıtma ile gidiyor. Ön arıtma nedir? Kaba pisliği tutarsanız geri kalanını denize bırakırsınız. Görüntüde bir pislik olmaz fakat azot ve fosfor o ortama verilir. Yüzde 53'ün yüzde 97'sinin kaynağı İstanbul. Bunu hiç eğmeye bükmeye gerek yok." ifadelerini kullandı

"BURSA BELEDİYESİ İŞİNİ YAPIYOR TEBRİK EDİYORUM"

Büyükakın şunları kaydetti:

Kocaeli'de Bursa'da arıtmaların tamamı çalışıyor. Bu parti meselesi değil. Bakın Bursa CHP. Bu Ak Parti- CHP mevzusu da değil. Bursa Belediyesi işini yapıyor tebrik ediyorum ama İstanbul Belediyesi arıtma tesisi yapması lazım. İşte biz şu kadar içe suyu hattı yaptık şu kadar yağmur suyu hattı yaptık. İyi de kardeşim ne kadar arıtma tesisi yaptın. Arıtma tesisi yapmadın tam tersi arıtma tesisinin temel atmama törenini yaptın. Sorun burada. Bu Marmara sadece İstanbul'un değil."

"BEŞ YIL YETERLİ OLUR"

"Bilim insanlarından oluşan bir heyet bize dedi ki, 'Eğer siz bugün itibariyle bütün tedbirleri alırsanız. Marmara Denizi'nin tekrar eski oksijen seviyesine dönmesi için 5 yıl yeterli olur."

KOCAELİ'NDE 23 TANE ARITMA TESİSİ VAR

"Kocaeli'nde 23 tane arıtma tesisi var. Bizim bir damla suyumuz arıtma tesisinden geçmeden denize deşarj gitmiyor. Bizde yüzde 100 arıtma tesisinden geçiyor. Eksiğimiz var mı bizimde eksiğimiz var. Mesela bizim tesislerimizin yüzde 75'i ileri biyolojik arıtma, yüzde 25'i biyolojik arıtma bu ne demek? Yüzde 25'inde fosforu almıyoruz demek. Azotun tamamını alıyoruz. Aslında herkes bizim kadar yapsa Marmara Denizi'nde bu müsilaj görünmeyecek. "

"BUGÜN BİR ARITMA TESİSİ YAPMAYA BAŞLASINIZ ZAMANI 2 YIL SÜRER"

"Bizim 23 tane arıtma tesisimizin yıllık sadece elektrik maliyeti 700 milyon lira. Bunlar büyük bedeller."

"BU TEDBİRİN ACİLEN ALINMASI GEREKİYOR YOKSA MARMARA ÖLÜYOR"

"Özellikle İstanbul'un üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi diğer kurum ve kuruluşların da o 22 maddelik eylem planını kendi sorumluluk alanlarında gereğini yapması lazım."

KAYNAK: tv100

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
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