Kızılırmak Nehri'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Kızılırmak Nehri'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Nevşehir'in Avanos ilçesinde serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren 28 yaşındaki Ahmet Şimşek kayboldu. Olay yerine gelen ekipler, Şimşek'in bulunması için arama çalışmalarına başladı.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren Ahmet Şimşek (28) kayboldu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Avanos ilçesinde meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası Ahmet Şimşek, serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne girdi. Suda yüzen Şimşek, bir süre sonra çırpınarak gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Şimşek'in bulunması için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Ali Karagöz, "Nehirde serinlemek için kardeşi ile birlikte yüzüyorlardı. Bir anda bağırtı duyduk. Baktım, ikisi birlikte gidiyordu. Birine yetişip, onu çıkardım ama diğerine yetişemedim. Ahmet suyun içinde kaybolup gitti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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