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Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil

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Son zamanların ilgiyle izlenen yapımları arasında yer alan Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde köpeklerle geçen bir sahneye Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı geldi.

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin son bölümündeki bir sahne dikkat çekti. Nilay karakterinin köpeklerle olan bir sahnesi, yeni bir tartışmaya neden oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE TARTIŞMA YARATAN "KÖPEK" SAHNESİ

Dizinin son bölümünde Ünal ailesinin evine bir köpek giriyor ve doğum yapıyor. Bunu gören Nilay da kıyamayıp bir süre evde köpekleri saklıyor. Köpekleri görünce tepki gösteren Pembe'ye Meryem de, "Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz" yanıtını veriyor.

Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sahnenin ardından Sağlık Bakanlığı, Sağlıklı Çözüm hesabından bir uyarı metni yayınladı. Açıklamada, "Köpekten insana hastalık bulaşmaz" şeklindeki bilginin doğru olmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir televizyon kanalında yayınlanan dizide "Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz." şeklinde ifade edilen bilgi doğru değildir!

"KUDUZ, KÖPEKLERDEN İNSANLARA BULAŞAN EN ÖNEMLİ HASTALIKTIR"

Kuduz, köpeklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıktır. Kuduz bir köpeğin ısırığı, tırmalaması ya da salyasının açık yaraya teması sonrası kuduz insanlara bulaşabilir. Köpeklerin ısırık ve tırmalamaları çeşitli enfeksiyonlara sebep olabilir; köpek salyası, dışkısı ve idrarı, bazı diğer hastalık etkenlerini insanlara bulaştırabilir. Köpekler, insanlarda kala-azar hastalığına sebep olan parazitin rezervuarı olabilir. Hasta hayvanlardan beslenirken paraziti alan tatarcık sinekleri hastalığı insanlara bulaştırır. Köpeklerin dışkısı ile insanlara kist hidatik hastalığı bulaşabilir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil

Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSibel Çakır:

Yıllardır besliyorum hastalık kapmadım şükür

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Haber YorumlarıSevmek Zamanı:

Her şeyiniz tam maşallah da bir tek dizideki sahne sıkıntı…

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Haber YorumlarıSerkan Aydemir:

Bu dizide ne doğru ki baştan aşağı fiyasko

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