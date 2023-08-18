Kırşehir'de Deprem Anıtı'na Konulan Kitaplar Tartışma Yarattı

Kırşehir Belediyesi tarafından yapılan Deprem Anıtı'nda 'Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinin Kara Kutusu' adlı kitabın beton yığınının içerisine konulması, vatandaşların tepkisine neden oldu. Anıtın açılışında gülerek fotoğraf çektirilmesi de sosyal medyada tepki çekti.

Kırşehir'de 17 Ağustos ve 6 Şubat depremleri dolayısıyla yapılan eserde, "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinin Kara Kutusu" adlı kitabın beton yığının içerisine konulması, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kırşehir Belediyesi, Cacabey Meydanı'nda Deprem Anıtı'nın açılışını yaptı. Yapılan açılışta gülerek fotoğraf çektirilmesi sosyal medya üzerinde tepkiye neden olurken, anıta konulan 'Din Kültürünün Kara Kutusu' kitabı mesajı şehir halkı tarafından anlaşılmadı. Anıt çevresinde incelemede bulunan vatandaşlar, din kitabıyla ne mesaj verildiğini anlamadıklarını belirtti.

CHP'li Kırşehir Belediyesinin Cacabey Meydanı'nda yaptığı anıtta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinin Kara Kutusu kitabının yanında, Nizamülmülk'ün 'Siyasetname' kitabının da beton yığınının arasına konulduğu gözlendi.

"Din doğruluk mesajı verir"

Deprem Anıtı'yla verilen mesajın altyapısıyla ilgilenmediklerini aktaran İl Müftüsü Mehmet Yaman, belediyenin kanaat ve düşüncesiyle ilgilenmediklerini anlattı. "Dinin tek mesajı var" diyen Müftü Yaman, "Din; dürüstlüğü, samimiyeti, yardımlaşmayı birlik ve beraberliği önceler. Dinin hedefi dünya ve ahiret mutluluğudur. Resulün hadisleri bizlere yol gösterir. Belediyenin kastı noktasında polemiğe düşmek istemiyorum" diye konuştu. - KIRŞEHİR