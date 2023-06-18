Kırklareli Tren Garı restore edilerek özel restoran ve kadın kooperatifi satış noktası olarak açıldı

Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından restore edilen tarihi gar binasında özel restoran ve kadın kooperatifi satış noktası törenle açıldı. Tarihi gar binası Fransızlar tarafından 1910-12 tarihleri arasında inşa edilmiş ve 2020 yılında restorasyon çalışması başlatılmıştı. Açılış törenine, Vali Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, siyasi parti il ve ilçe başkanları ile davetliler katıldı.

Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından restore edilen tarihi gar binasında özel restoran ve kadın kooperatifi satış noktası törenle açıldı.

Tarihi Kırklareli Tren Garı, mevcut oturum alanı yaklaşık 220, kapalı alanı ise yaklaşık 750 metrekare olarak Fransızlar tarafından 1910-12 tarihleri arasında inşa edildi. Yıllardır atıl durumda olan tarihi tren garıyla Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılında restorasyon çalışması başlatıldı ve bu sene tamamlandı.

Açılış töreninde konuşan Vali Birol Ekici, "Şehrimizin sembol yapılarından biri olan ve tarihi kimliğine yakışır bir şekilde restorasyonu valiliğimiz tarafından tamamlanan tarihi gar binasında, 'Gar Lounge' ve Kırklareli Üreten Kadın Kooperatifi satış noktasını halkımızın hizmetine açtık. Hayırlı olsun" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, özel restoran ve kadın kooperatifi satış noktası kurdelesi kesilerek törenle açılışı yapıldı. Açılış törenine, Vali Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, siyasi parti il ve ilçe başkanları ile davetliler katıldı. - KIRKLARELİ