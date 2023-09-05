Kırklareli'de Sel Felaketi: 2 Ölü, 4 Kayıp

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde yaşanan sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kayboldu. AFAD ekipleri ve diğer kurumlar bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Afad : 2 ÖLÜ, 4 KAYIP

Afad'dan yapılan açıklamada, Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde kuvvetli yağışın ardından yaşanan selde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Açıklamada, "İğneada Sisli Vadisi'nde bulunan bungalov otellerin yer aldığı bölgede yoğun yağış sonucu 12 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından 6 vatandaşımız kurtarılmış, 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp 4 vatandaşımızın arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Bölgede Kırklareli, Ankara, Bursa, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ il AFAD ekiplerimizin yanı sıra jandarma, emniyet, sahil güvenlik, Orman Genel Müdürlüğünden 112, özel idareden toplam 203 personel, 1 uçak, 2 helikopter, 52 araç ve iş makinesi görev yapmaktadır. Bölgeye ayrıca 1 mobil koordinasyon TIR'ı ve 1 mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, fırtına, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.