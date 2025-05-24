Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
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Yaz aylarının habercisi olarak bilinen Malta eriği, yalnızca lezzetiyle değil, sağlığa olan faydalarıyla da adından söz ettiriyor. Uzmanlar, mevsiminde tüketilen bu altın renkli meyvenin birçok hastalığa karşı koruyucu etkiler barındırdığını belirtiyor.

Akdeniz iklimine özgü olan ve halk arasında "Yeni Dünya" adıyla da bilinen Malta eriği, içeriğinde barındırdığı zengin vitamin ve minerallerle dikkat çekiyor. Lif yönünden oldukça zengin olan bu meyve, sindirim sisteminden bağışıklık sistemine kadar birçok alanda vücuda destek sağlıyor.

İŞTE MALTA ERĞİNİ SAĞLIĞA FAYDALARI;

  • BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Malta eriği, bol miktarda A ve C vitamini içeriyor. Bu sayede vücudu enfeksiyonlara karşı koruyarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

  • SİNDİRİM SİSTEMİNE DESTEK

Lif bakımından zengin olan Malta eriği, kabızlık sorununu önlemeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda mideyi rahatlatıcı etkisi sayesinde sindirimi kolaylaştırıyor.

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

  • GÖZ SAĞLIĞINI KORUYOR

İçerdiği beta-karoten, özellikle göz sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Düzenli tüketimi, yaşa bağlı göz hastalıklarının önüne geçebilir.

  • CİLT VE SAÇ SAĞLIĞI İÇİN DOĞAL DESTEK

Antioksidan özellikleri sayesinde Malta eriği, cilt yaşlanmasını geciktiriyor, saçların güçlenmesine katkı sağlıyor.

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

  • KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUYOR

Düşük sodyum ve yüksek potasyum içeriği sayesinde Malta eriği, kan basıncının dengelenmesine yardımcı olarak kalp sağlığını destekliyor.

  • DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Her ne kadar faydalı bir meyve olsa da Malta eriği aşırı tüketildiğinde mide hassasiyeti olan kişilerde rahatsızlık yaratabilir. Ayrıca çekirdeklerinin yenmemesi gerektiği unutulmamalı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Yeni dünya değil mi bu biz yüzüne bakıyoruz.

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