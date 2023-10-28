Kilis'te Cumhuriyet'in 100. yılında 100 öğrenci tarafından 100 fidan dikimi gerçekleştirildi

Kilis'te, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı anısına jandarma ekiplerini desteğiyle 100 öğrenci tarafından 100 fidan dikimi gerçekleştirildi. Kilis'te, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından '100 Öğrenci, 100 Fidan' projesi hayata geçirildi. Proje ile jandarma ekipleri ve öğrenciler tarafından Resulosman Dağı Mesire alanında fidan dikimi yapıldı.

Kilis'te 100'üncü yılı anısına 100 öğrenci yüz fidan diktiler

KİLİS - Kilis'te, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı anısına jandarma ekiplerini desteğiyle 100 öğrenci tarafından 100 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kilis'te, Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından "100 Öğrenci, 100 Fidan" projesi hayata geçirildi. Proje ile jandarma ekipleri ve öğrenciler tarafından Resulosman Dağı Mesire alanında fidan dikimi yapıldı.

"Silahlardan etkilendim büyüyünce bende asker olacağım"

Türk askerini çok sevdiğini ve onlarla fidan dikimi gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu söyleyen ilk okul öğrencisi Arda Yemenici, "Askerler birlikte fidan diktiğim işçin çok mutluyum. Hem konuştuk hem de birlikte yemek yedik ve onlara da dokunabildim. Onları çok sevdiğim için her biriyle ayrı ayrı fotoğraf çektirdim. Beni askerle bir araya getiren komutanımıza çok teşekkür ederim ve her zamanda yan yana gelmek istiyorum. Ben büyüyünce asker olmak istiyorum. Çünkü bu silahlar oldukça kimse onlara zarar veremez" dedi.

Cumhuriyetin 100'üncü yılında fidan dikiminde askerlerle birlikte olduğu için mutlu olduğunu dile getiren ilkokul öğrencisi Emine Balcı ise, "Cumhuriyetin 100'üncü yılında fidan dikiminde askerlerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik. Hem yemek yedik hem de hatıra fotoğrafı çektik. Çok mutluyum ve böyle programın tekrar yapılmasını istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Fidan dikimi sonrası Kilis Valisi Tahir Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Çoşkun, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Belediye Başkanı Servet Ramazan öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.