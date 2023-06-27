Kıbrıs Gazisi dualarla son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Mustafa Erten Koç, 69 yaşında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Şubesi üyelerinden Kıbrıs Gazisi Mustafa Erten Koç hayatını kaybetti. Koç, Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle sevenlerinin duaları eşliğinde sonsuzluğa uğurlandı.

Cenazeye Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, 3. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, STK temsilcileri, muharip gaziler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dört çocuk babası Mustafa Erten Koç, Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası naşı askerlerin omzunda cenaze aracına kadar taşındı. Daha sonra bir askeri manga ve protokol üyeleri ile cemaat Koç'u selamlayarak sonsuzluğa uğurladı.